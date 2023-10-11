Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da transferi için uğraş verdiği fakat Fenerbahçe'nin kadrosuna Sebastian Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski, Polonya basınına bir röportaj verdi.
FENERBAHÇE HABERİ: Sebastian Szymanski'nin menajerinden olay Galatasaray açıklaması!
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanmıştı. Transfer süreci olaylı geçen Polonyalı yıldız için Galatasaray'ın da devrede olduğu bildirilmişti. Öte yandan 24 yaşındaki futbolcunun menajeri, Szymanski'nin kariyeri ve transfer sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ
Sebastian Szymanski, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Feyenoord'un şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştu.
Yaz döneminde Galatasaray'ın İstanbul'a getirip Florya Tesisleri'ni gezdirdiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna Fenerbahçe imzayı attırdı.