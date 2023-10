Szymański neden kulüp formunu henüz Polonya Milli Takımı'na taşıyamadı? Milli takımda hala kendini gerçekleştirememiş bir oyuncu.

Sebastian, koç Brzęczek'in takımına katıldı. Takıma girmeyi başardı ama koç Avrupa Şampiyonasını görecek kadar görevde kalamadı. Paulo Sousa geldi ve Macaristan'a karşı oynanan maçta onu yedek kulübesinde başlattı. Bu tamamen bir hataydı, burada tartışılacak bir şey yok. Bir sarkaçta tamamen farklı parametrelere sahip olmanız gerekir, bu yüzden Sousa'nın fikri tamamen başarısız oldu. Ve daha sonra, tabiri caizse, iki adam arasında kimya uyuşmadı, bu yüzden Sebastian bu koçla bir isim yapamadı. Sebek, Czesia Michniewicz'in takımında da iyi oynadı ama koç çok uzun süre çalışmadı. Fernando Santos da öyle. Sebastian kulüpte her zaman koçun büyük güvenine sahipti. Her futbolcunun buna ihtiyacı vardır. Ancak bir kulüpte takım her gün çalıştığında işlerin daha kolay olduğu bilinir. Ancak bana öyle geliyor ki Sebastian'ın milli takımdaki zamanı yaklaşıyor.