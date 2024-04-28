Fenerbahçe İrfan Can Kahveci transferinde ikna oldu! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Fenerbahçe'de bu sezon dikkat çeken bir performans sergileyen İrfan Can Kahveci'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'nın birçok takımının radarına aldığı milli futbolcu için sarı lacivertlilere flaş bir teklif geldi. 28 yaşındaki futbolcunun dev bir bonservis ücretiyle o kulübe transfer olmak üzere olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2024- 13:20 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024- 13:32