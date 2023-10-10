Fenerbahçe Avrupa'da da zirveye yerleşti! Devleri geride bıraktı

Sezona İsmail Kartal önderliğinde kusursuza yakın bir başlangıca imza atan Fenerbahçe, tüm kulvarlarda çıktığı maçları kazanmayı başardı. Sarı-lacivertli ekip, bu performans sayesinde rekorlar kırmaya devam ediyor. Fenerbahçe, Avrupa devlerini arkasında bıraktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2023- 11:55