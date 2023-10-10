Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.
Fenerbahçe Avrupa'da da zirveye yerleşti! Devleri geride bıraktı
Sezona İsmail Kartal önderliğinde kusursuza yakın bir başlangıca imza atan Fenerbahçe, tüm kulvarlarda çıktığı maçları kazanmayı başardı. Sarı-lacivertli ekip, bu performans sayesinde rekorlar kırmaya devam ediyor. Fenerbahçe, Avrupa devlerini arkasında bıraktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, coşkulu oyunuyla rakiplerine şans vermiyor.
Bu sezon 16 resmi maça çıkan sarı-lacivertliler, tüm maçlardan galibiyetle ayrılarak yoluna doludizgin devam ediyor.