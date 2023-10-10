Süper Lig'de yoluna lider devam eden Fenerbahçe'de sevindirici gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'ye 2 isimden müjdeli haber!
Bu sezon çok iyi bir performans gösteren ve tüm kulvarlarda lider konumda bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilere 2 yıldızdan müjdeli haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 10.10.2023- 14:49
Son olarak deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, müthiş serisini sürdürdü.
Teknik direktör İsmail Kartal ile tüm resmi maçlarını kazanan Kanarya, milli araya da moralli girdi.