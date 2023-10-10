Fenerbahçe'ye 2 isimden müjdeli haber!

Bu sezon çok iyi bir performans gösteren ve tüm kulvarlarda lider konumda bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilere 2 yıldızdan müjdeli haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2023- 14:49