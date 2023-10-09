ERMAN TOROĞLU – ETKİLENİYORLAR

Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayan takımlar maçlara çıkmadan önce psikolojik olarak çökmüş oluyorlar. "Biz bunlarla zor mücadele ederiz" diyorlar, o gözüküyor. Böyle bir olay hakemlerde de başladı. Onlar da bu iki takımdan etkileniyorlar. Aslında hakemlerin sosyal medyayı, görsel ve yazılı basını takip etmemeleri lazım. Ancak dün ve bugünkü maçları izledikten sonra hepsi inanılmaz takip ediyorlar. Zannediyorum bu cümleyi de tecrübelerime dayanarak yazıyorum. Mesela bugün Beşiktaş maçının hakemi öyle bir düdük çaldı-çalmadı ki içinden diyor ki "Beşiktaş'a bir şey olursa yanlışlıkla ben yandım" havasındaydı.