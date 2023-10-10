Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.
Fenerbahçe'de '6 saniye' kuralı! İsmail Kartal'ın sistemini ortaya çıktı
Sezona İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe, tüm kulvarlarda çıktığı 16 maçtan da galip ayrıldı. son yılların en iyi başlangıcını yapan sarı-lacivertli ekipte başarının sırrı ortayan çıktı. İşte İsmail Kartal'ın sistemindeki '6 saniya' kuralı. | Fenerbahçe haberleri
Sarı lacivertliler Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.
Puanını 24'e yükseltten sarı lacivertliler, yoluna kayıpsız devam ediyor.