Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Jorge Jesus ile yola devam edilmedi.
Fenerbahçeli yöneticiden Fred itirafı! Transferi olay olmuştu...
Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Transferi büyük olay yaratan yıldız isim hakkında sarı lacivertlilerden çarpıcı bir itiraf geldi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Takımı yerli bir isme emanet etmek isteyen sarı-lacivertliler, daha önce iki kez daha Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal'ı takımın başına getirdi.
Kanarya, tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yaptı.