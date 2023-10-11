🏐 Fenerbahçe Opet - VakıfBank maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe - VakıfBank voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında heyecan dorukta. Fenerbahçe Opet ile VakıfBank karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - VakıfBank voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 11.10.2023- 14:49
AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda heyecan sürüyor. Fenerbahçe Opet ile VakıfBank kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - VakıfBank voleybol maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
FENERBAHÇE - VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
2023 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe Opet ve VakıfBank karşılaşacak. Müsabaka, 11 Ekim Çarşamba günü saat 19:00'da başlayacak. Maçı TRT Spor canlı ve şifresiz yayınlanacak.
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