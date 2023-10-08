Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe sürpriz bir teklifle karşı karşıya kaldı.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! Batshuayi giderse alternatifi hazır
Transfer döneminde adından söz ettiren Fenerbahçe'de, son günlerde Michy Batshuayi'ye talipler ortaya çıkmış fakat Belçikalı yıldız takımda kalmayı seçmişti. 30 yaşındaki oyuncunun devre arasında transfer olma ihtimaline karşın sarı-lacivertlilere sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Menajerler sarı-lacivertli kulübe Çin'in Cangzhou kulübünde forma giyen Hollandalı futbolcu Jürgen Locadia'yı önerdiler.
Takvim'in haberine göre; Fener yönetimi bu teklif sonrası henüz bir cevap vermedi.