Fenerbahçe'de bu sezon İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden biri olan İsmail Yüksek'i Avrupa takımları mercek altına aldı.
Fenerbahçe'de taraftarları endişelendiren haber! İsmail Yüksek...
Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası İsmail Yüksek ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcudan, sarı lacivertlileri endişelendiren bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, genç oyuncuyu Fransa'dan bazı takımların devre arasına kadar izleyeceği öğrenildi.
Milli ara sonrasındaki Hatayspor karşılaşmasında İsmail'i tribünden izleyecekler.