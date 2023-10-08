Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 9.7 milyon Euro karşılığında Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Sebastian Szymanski, artan performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Fenerbahçe'nin yıldızına Avrupa'dan kanca! İzlemeye gelecekler
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, 2023/2024 sezonunda 15'te 15 yaparak yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin bu performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. İtalyanlar, Kanarya'nın yıldız futbolcusunu transfer etmek için harekete geçtiler. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli formayla parıl parıl parlayan Polonyalı orta sahayı, Napoli adım adım takip ediyor. İtalyanlar, yaklaşık 6 haftadır düzenli olarak 24 yaşındaki futbolcuyu mercek altında tutuyor.