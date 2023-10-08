Haberler Fenerbahçe Haberleri İsmail Kartal Kasımpaşa maçı sonrası konuştu

İsmail Kartal Kasımpaşa maçı sonrası konuştu Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte Kartal'ın sözleri... FB SPOR HABERLERİ Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2023- 21:29 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023- 21:37









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Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.



Maçın ardından İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.



İsmail Kartal'ın sözleri:



Analizlerde yaptığımız her şeyi uyguladık. Özellikle ilk 25 dakika çok iyi bir oyun oynadık.



Devre arasında oyuncularıma 3. 4. golü bulmak için daha çok pres yapalım dedik ama olmadı.



Oyunun iki bölümünde de çok iyi bir performans gösteriyoruz.



Türk oyuncusu elimizde az milli aradan sonra Emre Mor ve Cengiz Ünder'in aramıza dönmesi bizim için çok önemli.

