Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Spartak Trnava'ya konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Öte yandan dün oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular, günü rejenerasyon çalışmaları ile tamamladı.