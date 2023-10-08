Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU - ÖZET (Dzeko ve Tadic attı! Fenerbahçe'den 16'da 16)
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler rakibini ilk yarıda Dzeko ve Tadic'in penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup etti. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 08.10.2023- 23:41
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Edin Dzeko, 45+3. dakikada ise penaltıdan Dusan Tadic attı.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 24'e çıkardı ve milli araya lider girdi. Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı. Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 16 maçı kazandı.
REKORUNU EGALE ETTİ
Fenerbahçe, üst üste 8 galibiyet alarak daha önce kendisine ait olan ligde en iyi başlangıç yapma rekorunu egale etti.
Fenerbahçe, en son 2009-10 sezonunda ligde oynadığı ilk 8 maçtan da galibiyetle ayrılmıştı.
Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa ise Sivasspor ile karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR:
6'ncı dakikada Fenerbahçe öne geçti. İsmail Yüksek'in ortasında topla buluşan Dzeko'nun vurunda meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'ten döndü. Dönen topla yeniden buluşan Dzeko, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
12'nci dakikada Tadic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Ferdi'nin vuruşunda kaleci Gianniotis'ten dönen topu savunma uzaklaştırdı.
38'inci dakikada Dzeko'nun ortasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tadic'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
42'nci dakikada Gökhan Gül'ün uzaktan sert vuruşunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topu Ferdi uzaklaştırdı.
45+1inci dakikada Dzeko, ceza sahasında Yasin Özcan'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.
45+3'üncü dakikada penaltıyı kullanan Tadic, topu ağlara gönderdi: 0-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
60'ıncı dakikada İrfan Can'ın soldan sert ortasında kaleci Gianniotis, gole izin vermedi.
78'inci dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Fred, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
88'inci dakikada Fred'in ceza sahası içi solundan ortasında topla buluşan Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
90+4'üncü dakikada Mert'in pasında topla buluşan Ferdi'nin penaltı noktasına yaptığı ortada Tadic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.