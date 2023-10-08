Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU - ÖZET (Dzeko ve Tadic attı! Fenerbahçe'den 16'da 16)

Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU - ÖZET (Dzeko ve Tadic attı! Fenerbahçe'den 16'da 16)

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler rakibini ilk yarıda Dzeko ve Tadic'in penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup etti. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2023- 23:41