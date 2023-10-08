Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski hakkında çıkan transfer dedikoduları Fenerbahçe Yönetimi'ni ciddi şekilde rahatsız etti.
Fenerbahçe Yönetimi'nden yıldız ismin menajerine uyarı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, yükselen grafiğini sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin form durumu en yüksek seviyedeyken, Avrupa devlerinin performansı iyi olan futbolcuların peşine düştüğü iddiaları ortaya atıldı. Buna karşın Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi
Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertli kurmayların Sebastian Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski ile bir görüşme yaptığı ve bu tür haberlerden duyulan rahatsızlığın iletildiği öğrenildi.