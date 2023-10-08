Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

Mücadele sonrasında sarı-lacivertlilerin yıldızı Ryan Kent açıklamalarda bulundu.

İŞTE KENT'İN SÖZLERİ

Maça iyi başladık. Bana göre gerçekten çok fazla şans yarattık rakip kalede. Devre arasında hocamız, belli dakikalarda ritmimizin düştüğünü söyledi. İkinci yarıya çıktığımızda agresif oynamamız lazımdı, bunu başardık. Rakip kalede çok şans yarattık, topa sahip olan taraf bizdik. Kasımpaşa'ya şans tanımadık.

Milli ara iyi gelecektir. Şu ana kadar çok sıkı çalıştık. Bunun meyvesini de sahadaki oyunla aldık. Bu milli ara, rejenerasyon açısından iyi gelecektir takıma. Döndükten sonra kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz.