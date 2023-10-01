Bugün saat 9.30'da Ankara Kızılay Meydanı İçişleri Bakanlığı'nın önünde hain terör saldırısı gerçekleşti.
Saldırıda, 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 polisimiz ise hafif yaralandı.
4 büyük takımdan bu saldırıya tepki geldi.
Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde hain teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıyı şiddetle kınıyoruz.— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 1, 2023
Ülkemizin huzur ve refah ortamına kavuşması için tüm gücüyle mücadele eden güvenlik güçlerimize yönelik saldırının bir daha yaşanmamasını diliyor,… pic.twitter.com/reGkXegV1N
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyoruz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 1, 2023
🇹🇷 İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde hain terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıyı lanetliyor; saldırıda yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyoruz!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 1, 2023
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, yaralı emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyoruz.— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 1, 2023
Teröre lanet olsun! pic.twitter.com/B1dlmSMyHl