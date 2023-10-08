Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Mücadele sonrasında sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL YÜKSEK'İN SÖZLERİ

Liderliği aldığımız için mutluyuz, bırakmak istemiyoruz. Yoğun takvimi kazasız atlattık. Hocamızın her zaman söylediği gibi, galibiyet serisini saymayı artık bıraktık. Çünkü, kazanma alışkanlığı yaşamak çok önemli. Bir bütün olarak, takım olarak çok iyi durumdayız. Yoğun bir takvimi atlattık. Şimdi milli takıma odaklanma zamanı. İnşallah, orada da ülkemizi gururlandırırız.

Ülkemizi bilen bir hoca Montella. Ona da hayırlı olsun. Son milli kampta istemediğimiz sonuçlar aldık. Artık orayı unutmamız ve Hırvatistan ile Letonya maçlarına odaklanmamız lazım. Yeni bir ekip olacak. İnşallah hayırlı olur ve ülkemizi Avrupa Şampiyonası'na götürürüz.