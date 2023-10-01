Kaburgasındaki ağrılar nedeniyle Başakşehir mücadelesinde riske edilmeyen Osayi-Samuel'in Çaykur Rizespor maçında forma giyebileceği öğrenildi. Milliyet'in haberine göre; Oyuncusunun durumu hakkında önceki günkü maçtan önce, "Osayi'nin kaburgalarında ufak bir ezilme vardı. Çok yük bindi, çok maç oynadı. Risk almak istemedik ve dinlendirmeye karar verdik" diyen Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, Çaykur Rizespor maçında öğrencisine şans verebileceği bildirildi. Süper Lig'de 292, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 485 dakika şans bulan tecrübeli futbolcu 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.