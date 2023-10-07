Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ocak ayında şok veda! Bunu kimse beklemiyordu
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer operasyonu şimdiden başladı. Kanarya'da takıma katılacak isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular da büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerde devre arasında şok bir veda yaşanabilir. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertlilerde ocak ayı transfer çalışmaları şimdiden başlamıştı.
Yönetim kadroya katılması planlanan isimler üzerinde görüşmelerine devam ediyor.