Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Ekim Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.
İsmail Kartal'dan yıldız oyuncuya kesik! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Milli araya lider olarak girmek isteyen Kanarya, zorlu mücadelede mutlak 3 puan hedefliyor. Teknik Direktör İsmail Kartal ise Kasımpaşa maçı öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Tecrübeli hoca, Kasımpaşa karşısında sürpriz bir kadro sahaya çıkaracak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Sezona çok etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, üst üste oynadığı 15 resmi maçı da kazandı.