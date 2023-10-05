UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte 25 yaşındaki file bekçisinin o sözleri:

Livakovic ile aramız gerçekten çok iyi. Güzel sohbetlerimiz oldu. Güzel konuşmalarımız oluyor. Kim oynarsa elinden geleni yapıyor. Burada güzel olan bir şey var, kim oynuyorsa, herkes birbirine destek oluyor. Hep birbirimize soruyoruz. Diğer mevkilerde de aynı. Güzel bir ortamımız var. Böyle olunca da başarı geliyor. Herkes forma için mücadele veriyor. Hoca da hakkaniyetli bir şekilde formayı vermeye çalışıyor. İnşallah bunların devamı gelir ve mutlu sona ulaşırız.