Fenerbahçeli yıldıza İtalyan kancası! Transfer listesine eklediler

Transferde adından söz ettiren hamleler yapan Fenerbahçe, lige de bomba gibi bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler 7'de 7 yaparak liderlik koltuğuna otururken, gösterdiği performans sonrası yıldız isim Avrupa devlerinin radarına girdi. İşte o futbolcu ve son gelişmeler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2023- 06:40