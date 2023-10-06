Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer edilen Sebastian Szymanski gösterdiği performansla Avrupa'nın dev takımlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.
Fenerbahçeli yıldıza İtalyan kancası! Transfer listesine eklediler
Transferde adından söz ettiren hamleler yapan Fenerbahçe, lige de bomba gibi bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler 7'de 7 yaparak liderlik koltuğuna otururken, gösterdiği performans sonrası yıldız isim Avrupa devlerinin radarına girdi. İşte o futbolcu ve son gelişmeler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Takvim'in haberine göre; Polonyalı yıldız, için Napoli, Fiorentina ve Liverpool'un ardından Juventus da devreye girdi.
İtalyan ekibinin scoutlarının Szymanski'yi adım adım izlediği ve bu hafta oynanacak Kasımpaşa maçında da tribünde olacakları öğrenildi.