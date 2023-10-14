Önceki gün yaptığı pres ile sahada basmadık yer bırakmayan yıldız futbolcu Hırvatistan'ın orta sahasında görev alan Luka Modric-Marcelo Brozovic ve Mateo Kovacic üçlüsünden daha fozla top kazandı.

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