Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından yapılan çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maçın devamında ise oyuncular bireysel çalıştı. Sprtak Trnava karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışması ile noktaladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.