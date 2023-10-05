UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. maçında Fenerbahçe deplasmanda Spartak Trnava'ya konuk oldu ve rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Joshua King açıklamalarda bulundu ve "Sadece hamstring kasında bir gerginlik hissettim. Sadece emin olmak için çıktım. Doktorla durumuna bakacağız." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Joshua King, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Norveçli yıldızın o sözleri:

Sadece hamstring kasında bir gerginlik hissettim. Sadece emin olmak için çıktım. Doktorla durumuna bakacağız.

Bugünkü gibi rakibimiz kompakt oynadığı zaman zor olabiliyor. İlk yarıda çok iyi savunma yaptılar. İki tane şans yakaladık. Son bölümde daha fazla gol atabilirdik. Rakibin bir yerden sonra açılacağını biliyorduk. Buraya galibiyet için geldik bugün de bunu başardık.