UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. maçında Fenerbahçe deplasmanda Spartak Trnava'ya konuk oldu ve rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo açıklamalarda bulundu ve "Kontratımı yenilediğim için gerçekten mutluyum. F.Bahçe'de kupalar kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Miguel Crespo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli yıldızın o sözleri:

Önemli bir 3 puan elde ettik. Galibiyet serimizi sürdürüyoruz. Sürekli çalışıyoruz. Performansı yukarı çekmeyi amaçlıyoruz.

Kontratımı yenilediğim için gerçekten mutluyum. Fenerbahçe'de devam ettiğim için çok mutluyum. Ben Fenerbahçe'de kupalar kazanmak istiyorum. Fenerbahçe çok büyük ve kupaları hak ediyor. Ben de yardımcı olmak istiyorum.

Hocam bana şans veriyor, güveniyor. Onun güvenini boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Özgüvenli bir şekilde devam ediyoruz. Rekabet çok önemli. Rekabetin oyuncuları geliştirdiğini düşünüyorum. Bu açıdan bunu önemsiyorum. Asıl önemli olan şey Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin kazanmaya devam etmesi.