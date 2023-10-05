Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'den inanılmaz hata!
UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. maçında Fenerbahçe deplasmanda Spartak Trnava'ya konuk oldu. Mücadelenin 88. dakikasında ev sahibi ekip farkı 1'e indiren golü kaydederken, sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'den büyük bir hata geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2023- 00:51 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023- 00:51
UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi.
Slovak temsilcisi 88. dakikada Kelvin Ofori'yle farkı 1'e indirdi.
Gol öncesi sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'den büyük bir hata geldi.
İşte o anlar:
*Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.