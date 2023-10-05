Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Mert Hakan Yandaş gibi takımın önde gelen isimleri takımın futbola odaklanmaları için her şeyi yaptıklarını vurgularken, bunun karşılığını sahada vermeyi sürdürmeyi gerektiği noktasında da fikir birliğine vardı.