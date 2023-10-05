Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalanan Jorge Jesus'un ayrılığının ardından takımın başına İsmail Kartal getirilmişti.
Fenerbahçe'den yerli futbolcu kararı! İsmail Kartal...
Son dakika spor haberleri: 2023-2024 sezonuna muhteşem bir giriş yapan Fenerbahçe'de keyifler yerinde. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal her oyuncudan maksimum verim alarak yönetiminde büyük takdirini topladı. Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişme ise yerli futbolcular üzerinde oldu. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adamın yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
Kanarya, bu sezon çıktığı 14 resmi maçın 14'ünü de kazanarak rakiplerine gözdağı verdi.