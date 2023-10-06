Fenerbahçe UEFA Avrua Konferans Ligi H Grubu 2. maçında S. Trnava ile karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a flaş eleştiri! "Dünyada bunu yapan başka bir hoca yok"
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2. maçında Spartak Trnava'yı 2-1 yendi. Mücadele sonrası Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler Slovakya ekibini Joshua King'in golleriyle 2-0 mağlup etti.
Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül karşılaşma sonrası İsmail Kartal'ı rotasyon kararından ötürü eleştirdi.