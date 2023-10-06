Basit bir hata sonucu Trnava farkı bire indirdi ama Fenerbahçe yine 3 puanın sahibi oldu. Fenerbahçe'nin 2 kulvarda da müthiş serisi dün yine devam etti. King, Crespo ve yenilen golde büyük hatasına rağmen Oosterwolde ilk 11'e göz kırpan 3 isimdi.