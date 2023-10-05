Son dakika spor haberleri: Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe deplasmanda Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i... FB SPOR HABERLERİ

Ligde ve Avrupa'da fırtına gibi esen Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında bugün Slovakya'nın Spartak Trnava takımına konuk olacak. Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Düdük ise Alman hakem Sascha Stegemann'da... Bu sezon oynadığı 14 karşılaşmadan da galibiyetle tamamlayan sarı-lacivertlilerde hedef, bugün de sahadan zaferle ayrılarak seriyi 15'e çıkarmak.



KADRO DEĞİŞİYOR

Fotomaç'ta yer alan haberde Teknik direktör İsmail Kartal da bugünkü mücadelenin kadrosunda büyük revizyon yapacak. Tecrübeli çalıştırıcı, özellikle hücum hattını komple değiştirecek. Kartal, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci'nin yerine; Ryan Kent, Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Michy Batshuayi'ye şans tanıyacak. Kartal'ın savunmanın göbeğinde Serdar Aziz'e, orta sahada da Miguel Crespo'ya formayı teslim etmesi bekleniyor.



AVRUPA'DA 262. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 261 kez boy gösterdi. Bu süreçte 102 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 55 mücadelede berabere kalırken, 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.



Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 10. maçını yapacak. Sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 28 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 9 gole engel olamadı.



SPARTAK İLE 3. KEZ

Fenerbahçe, Slovakya temsilcileriyle iki kez eşleşirken, bu mücadeleleri yine Spartak Trnava'ya karşı oynadı. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı rakibini Kadıköy'de 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli takım, deplasmandaki mücadeleyi ise 1-0 kaybetti.

MAÇ BAŞINA 3.4 ATIYOR

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da çıktığı müsabakalarda gol yollarında sıkıntı yaşamadı. Toplamda 7 müsabaka oynayan sarı- lacivertliler, rakip fileleri 24 kez havalandırdı ve maç başına 3.4 gol ortalaması tutturdu.



19 MAÇTA TEK YENİLGİ

Fenerbahçe, son dönemde Avrupa maçlarında çok etkili bir performansa imza attı. Sarılacivertli ekip, geçen sezondan bu yana oynadığı Avrupa maçlarında sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kanarya, bu 19 maçın 15'ini kazandı, 3'ünden de beraberlikle ayrılmayı başardı.

DEPLASMANDA GOL YEMİYOR

Fenerbahçe'nin bu sezondaki savunma performansı oldukça dikkat çekici... Sarı-kanarya 3'ü Süper Lig olmak üzere bu sezon çıktığı 6 deplasman maçında da kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte Zimbru, Maribor, Twente, Samsun, Ankaragücü ve Alanya ile oynadı.



CENGİZ VE İRFAN YOK

Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısına iki eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde ligde oynanan Antalyaspor müsabakasında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Çaykur Rize maçında sakat sakat oynayan İrfan Can Kahveci de tedbir amaçlı olarak kafileye dahil edilmedi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER



SPARTAK TRNAVA: Takac, Kastrna, Kosa, Djuric, Breznik, Prochazka, Zeljkovic, Daniel, Bernat, Ofori, Ristovski

FENERBAHÇE: Livakovic, Ferdi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Kent, Mert Hakan, King, Batshuayi