Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalardan sonra PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalardan sonra PFDK'ya sevk edildi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un 04.10.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."