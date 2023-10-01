Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip galibiyetle ayrılıp liderliği geri almak isterken, konuk takım ise yenilmezlik serisini sürdürme peşinde... Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

F.BAHÇE Ç. RİZESPOR İLK 11'LER

F.Bahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

Ç. Rizespor: Gökhan, Taha, Attila, Emirhan, Hojer, Mithat, Shelvey, Varesanovic, Sauer, Benhur, Minchev.

FENERBAHÇE - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Rizespor maçı 1 Ekim Pazar günü saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE İLE ÇAYKUR RİZESPOR 43. RANDEVUDA

1 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 42 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 27 defa sahadan galip ayrılırken, mavi-yeşilliler ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 89 gol atarken, Rizespor 40 kez gol sevinci yaşadı. İki takım geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşılaşırken, Fenerbahçe 2-1'lik skorla tur atlayan taraf oldu. Süper Lig'de son karşılaşma ise Nisan 2022'de Rize'de oynanırken, sarı-lacivertliler rakibini 6-0'lık farklı skorla mağlup etmişti.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 21 kez konuk etti. Sarı-lacivertli takım, bu müsabakalarda 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 45 gol kaydeden Fenerbahçe, kalesinde ise 16 gol gördü.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Rizespor'a karşı en farklı skoru 1986-1987 ve 2021-2022 sezonlarında 6-0'lık skorlarla elde etti. Sarı-lacivertliler, 44 yıllık rekabette mavi-yeşillileri iki kez 5-1, bir kez de 5-0'lık skorla mağlup etti. Karadeniz temsilcisi ise, bu süreçte en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda 3-0'lık skorla aldı.

BİR MAÇ TEKRAR EDİLDİ

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan müsabakada, kural hatası nedeniyle tekrar edildi. 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Victoria'ya kırmızı kartı çıkartmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

13 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 13 maçtan galibiyetle ayrıldı. Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 1 kez de gruplarda mücadele etti. İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'de de 6 maç oynarken, bu süreçteki tüm maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 13 maçlık galibiyet serisi elde etti.

SÜPER LİG'E 6'DA 6 YAPARAK BAŞLADI

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 6 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'yı mağlup ederek başladığı sezonda sırasıyla Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nü deplasmanda yendi. İç sahada Antalyaspor'u, deplasmanda da Alanyaspor'u saf dışı bırakan Kanarya, son olarak Başakşehir'i yenmeyi başardı. Ligde ilk 6 maçını kazanan Fenerbahçe, 14 yıl sonra ligin başında böyle bir seriye imza attı.

İSMAİL KARTAL İLE İLHAN PALUT 2. KEZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligde ikinci kez rakip olacak. İki teknik adam, 2021-2022 sezonunda ilk kez Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Konyaspor maçında karşı karşıya gelmiş ve sarı-lacivertliler sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALIYOR

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Deniz Caner Özaral yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka...