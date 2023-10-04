Sezona mükemmel bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic'te flaş bir gelişme yaşandı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Tadic şoku! Bunu kimse beklemiyordu
Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Dusan Tadic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Tecrübeli oyuncunun transferi hakkında şok bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Sırbıstan'ın Voyvodina kulübü başkanı Dragoljub Zbiljic, 2025-26 sezonunda şampiyonluk için oynayacaklarını duyurdu ve eski oyuncuları Dusan Tadic'i takıma kazandırmak istediklerini açıkladı.
Zbiljic, "Bazı eski oyuncularla sürekli görüşme halindeyiz. İki ya da üç eski oyuncuyu geri getirmek isterim. En büyük dileğim Dušan Tadic'in kariyerini Voyvodina'da bitirmesi" dedi.