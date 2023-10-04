UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Anton Malatinsky Stadyumu'nda perşembe günü TSİ 22.00'de Spartak Trnava'ya konuk olacak.
Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kamp kadrosu açıklandı! İşte eksik isimler
Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi'ndeki Spartak Trnava maçı öncesi kamp kadrosu belli oldu. Sarı lacivertlilerde 3 önemli isim Slovakya kafilesinde yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler bu organizasyona 2. eleme turundan başladı. Zimbru'yu eleyen Fenerbahçe, 3. eleme turunda ise Maribor'u saf dışı bıraktı. Play-off turunda da Twente'yi geçen Kanarya, adını gruplara taşıdı.
Slovakya temsilcisi ise 2. eleme turunda Auda'yı, 3. eleme turunda Lech Poznan'ı elemeyi başarırken, play-off turunda Ukrayna ekibi Dnipro ile eşleşti ve rakibini eleyerek gruplara kalmayı başardı.