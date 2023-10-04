Fenerbahçe'den Szymanski kararı! Polonyalı yıldız için dev bonservis

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, performansını her geçen gün arttırarak devam ettiriyor. Yıldız futbolcunun bu yükselen ivmesinden sonra sarı-lacivertli kulübün, Szymanski için ne kadar bonservis bedeli belirlediği merak konusu oldu. İşte Polonyalı yıldız için Fenerbahçe'nin belirlediği fiyat...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.10.2023- 06:40