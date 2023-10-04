Fenerbahçe'de yükselen ivme devam ediyor.
Fenerbahçe'den Szymanski kararı! Polonyalı yıldız için dev bonservis
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, performansını her geçen gün arttırarak devam ettiriyor. Yıldız futbolcunun bu yükselen ivmesinden sonra sarı-lacivertli kulübün, Szymanski için ne kadar bonservis bedeli belirlediği merak konusu oldu. İşte Polonyalı yıldız için Fenerbahçe'nin belirlediği fiyat...
Sarı-lacivertliler son olarak Rizespor'u 5-0 mağlup etti.
Bu galibiyette en büyük pay sahibi olanlardan biri de Sebastian Szymanski.