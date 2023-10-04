UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Anton Malatinsky Stadyumu'nda perşembe günü TSİ 22.00'de Spartak Trnava'ya konuk olacak.
İsmail Kartal tüm takımı değiştiriyor! İşte Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı 11'i
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ndeki ikinci müsabakasında Spartak Trnava'ya konuk olacak. Gruptaki ilk maçında Nordsjaelland'ı 3-1 yenen sarı lacivertliler, 2'de 2 yapmak istiyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Trnava mücadelesi öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Tecrübeli hoca kadroda önemli değişikliklere gidecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 262. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 261 müsabakada 102 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.