Sakatlıklarım geçtikten sonra hep kendime iyi bakmaya özen gösterdim, çalışmaya devam ettim. Kötü zamanlarımda bile çalışmaya, Fenerbahçe için her şeyi yapmaya devam ettim. Bu dönemin geleceğini biliyordum dersem yalan olur ama bu zamanların gelmesi için çok çalıştım, çok mesai harcadım. Bu sene sadece ben değil, takım olarak çok istiyoruz.