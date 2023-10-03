Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli takımın şampiyonluk hasretinin bu sene sona ereceğini düşündüğünü söyledi.
Fenerbahçeli İrfan Can Kavheci'den iddialı sözler! "Her kulvarda şampiyonluk..."
Fenerbahçe performansıyla bu sezon dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Kahveci önemli açıklamalarda bulundu. Kahveci, sarı-lacivertli takımın şampiyonluk hasretinin bu sene sona ereceğini düşündüğünü söyledi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan İrfan Can Kahveci, "Fenerbahçe mücadele ettiği her kulvarda en iyisini ister, hep şampiyonluk ister. Bizim de Süper Lig'de tek hedefimiz şampiyonluk.
Biz de taraftar gibi şampiyonluğa hasretiz. Zaten biz de Fenerbahçe taraftarıyız. İnşallah bunun bu sene geleceğini düşünüyorum. Karakterli, tecrübeli ve çok kaliteli futbolcular var. Camiayı da çok sahiplendiler. İnşallah sonu mutlu biter. Hepimizin isteği bu.