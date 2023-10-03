Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz transfer döneminde iddialı futbolcuları kadrolarına kattı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer müjdesi! Ocak ayında ayrılıyor
Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde iki takımın da transfer görüşmelerinde bulunduğu o yıldızın, ocak ayında takımından ayrılacağı açıklandı. İşte o isim ve detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
İki ekip transfer meyvelerini de sezon başı olmasına rağmen almayı başardı.
Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray lige ve Avrupa'ya iyi bir başlangıç yaptı.