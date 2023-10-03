Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer müjdesi! Ocak ayında ayrılıyor

Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde iki takımın da transfer görüşmelerinde bulunduğu o yıldızın, ocak ayında takımından ayrılacağı açıklandı. İşte o isim ve detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.10.2023- 15:53 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023- 16:09