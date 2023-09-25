VTB SuperCup'ta Fenerbahçe BEKO'nun Türk oyunculardan Şehmus Hazer ve Melih Mahmutoğlu hazırlık niteliğindeki maçlarda dahi süre bulmakta zorlandı. Buna karşın Novgorod maçında Tyler Dorsey'in 8'de 0 şut atmasına karşın 21:21 dk oynaması dikkat çekti.
Sertaç Şanlı 16 dakika süre alırken Şehmus Hazer (Ortalama 6 dk) ve kaptan Melih Mahmutoğlu (Ortalama 8 dk) iki maçta sahada gözüktü (Ortalama 6 dk).
YERLİLERİN SÜRELERİ
Fenerbahçe BEKO-Nizhny Novgorod
Sertaç Şanlı 11:05 dk
Tarık Biberovic 17:28 dk
Melih Mahmutoğlu: 0 dk
Şehmus Hazer 0 dk
Fenerbahçe BEKO-Lokomotiv Kuban
Sertaç Şanlı 21:44 dk
Tarık Biberovic kadroya alınmadı
Melih Mahmutoğlu 9:53 dk
Şehmus Hazer 3:15 dk
Fenerbahçe BEKO-MBS Moskova
Sertaç Şanlı 17:01 dk
Tarık Biberovic 19:24 dk
Melih Mahmutoğlu 7:10 dk
Şehmus Hazer 9:25 dk