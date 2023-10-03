Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe, milli aradan önceki 2 maçını da kazanmak istiyor.
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ve Emre Mor'dan haber var! İşte dönüş tarihleri
Fenerbahçe'de sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı kalan Cengiz Ünder ve Emre Mor ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde uzun bir süredir formasından uzak kalan iki yıldızının sahalara dönüş tarihi netleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kanarya, hem ligde hem de Avrupa'da oynayacağı 2 karşılaşmadan galip gelerek milli araya kayıpsız girmeyi planlıyor.
Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.