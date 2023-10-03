Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ve Emre Mor'dan haber var! İşte dönüş tarihleri

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ve Emre Mor'dan haber var! İşte dönüş tarihleri

Fenerbahçe'de sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı kalan Cengiz Ünder ve Emre Mor ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde uzun bir süredir formasından uzak kalan iki yıldızının sahalara dönüş tarihi netleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.10.2023- 13:16