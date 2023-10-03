Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ndeki ikinci maçına çıkıyor.
FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan sürpriz hamle! Perşembe günü...
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, zorlu mücadele öncesi sürpriz bir hamle yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, H Grubu'ndaki ikinci maçında Spartak Trnava ile deplasmanda karşılaşacak.
Gruptaki ilk maçında Nordsjaelland'ı mağlup eden Kanarya'nın 3 puanı bulunuyor.
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