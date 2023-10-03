Sezon başında takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, kadrosunu önemli ölçüde yeniledi.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski gelişmesi! Beklenen haber geldi
Sezona fırtına gibi giren Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadroasuna kattığı Sebastian Szymanski, gösterdiği performansla büyük takdir toplamıştı. Liverpool'un transfer radarına girdiği iddia edilen Polonyalı oyuncu hakkında Fenerbahçeli taraftarlara müjdeli bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler yaptığı çok sayıda transferle birlikte pek çok isimle de yollarını ayırarak 2023/24 sezonuna bambaşka bir giriş yaptı.
Kanarya başta Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred ve Cengiz Ünder gibi birçok yıldızı renklerine bağlayarak rakiplerine gözdağı verdi.