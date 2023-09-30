Avrupa'da çıktığı 7 maçı kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'e de 6'da 6 ile başlayarak, 2009- 10'dan sonra ilk defa sezona 18 puanla giriş yaptı.
Fenerbahçe her alanda lider! Rakiplerine fark attı
Trendyol Süper Lig'de puan kaybı bulunmayan tek takım olan Fenerbahçe, her alanda zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip sahip olduğu istatistiklerle rakiplerine adeta fark attı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Avrupa'da çıktığı 7 maçı kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'e de 6'da 6 ile başlayarak, 2009- 10'dan sonra ilk defa sezona 18 puanla giriş yaptı.
İsmail Kartal yönetiminde aldığı galibiyetlerle liderlik koltuğuna da oturan sarı-lacivertlilerin bu başarılı performansı istatistiklere yansımış durumda.
Fotomaç'ın derlediği haberde, toplamda maç başına 14.67 şut çeken sarı-kanarya bu alanda rakiplerinin açık ara önünde.