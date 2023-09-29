Fenerbahçe'de rota yeniden Krunic! Ara transfer döneminde...

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle sezona flaş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, yoluna 13'te 13 yaptı. Sarı-lacivertli ekip sezon ortasına kadar iyi gidişatını sürdürüp ön libero bölgesine transfer yapmayı düşünüyor. Sezon başında Milan'dan Rade Krunic'i isteyen kurmaylar, oyuncuyu kadroya kazandıramadı. Ancak Bosnalı yıldız için flaş bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.09.2023- 19:20