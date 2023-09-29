Fenerbahçe, Rams Başakşehir'i Alexander Djiku, Dzeko ve Szymanski (2)'nin golleriyle yenerken ortaya konan futbol taraftarlardan tam not aldı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dünya devleri Kadıköy'e geliyor! Sebastian Szymanski'ye talipler
Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgi odağı oldu. 24 yaşındaki oyuncu ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Dünya devleri, Szymanski'yi yakından izlemek için gelecek haftalarda Kadıköy'e gelecekler. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a da maçtan sonra büyük sevgi seli vardı.
Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı 13 resmi maçtan da galip ayrılmayı başardı.