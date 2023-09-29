FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dünya devleri Kadıköy'e geliyor! Sebastian Szymanski'ye talipler

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgi odağı oldu. 24 yaşındaki oyuncu ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Dünya devleri, Szymanski'yi yakından izlemek için gelecek haftalarda Kadıköy'e gelecekler. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.09.2023- 18:53