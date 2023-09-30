Transfer döneminde adından söz ettiren Fenerbahçe'nin ilk takviyelerinden biri Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent olmuştu.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş Ryan Kent yorumu! "Rüyası kabusa dönüştü"
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer döneminde birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, Rangers'la sözleşmesi sona eren Ryan Kent'i de renklerine bağlamıştı. İskoç basınına göre, İngiliz yıldızın Türkiye macerası istediği gibi başlamadı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-lacivertliler İngiliz kanat oyuncusuyla anlaşma sağlamış ve bonservis bedeli ödememişti.
26 yaşındaki oyuncu İskoç ekibiyle yeni mukaveleye imza atmamış ve yeni maceralara yelken açmıştı.