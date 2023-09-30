Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde! Tüm devleri geride bıraktı

Sezona flaş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. Bu mücadelelerin tamamını kazanan sarı-lacivertli ekip Avrupa'da ve ligde gösterdiği performansla zirvede bulunuyor. Kanarya, dev kulüpleri istatistiklerde geride bırakmayı başardı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.09.2023- 06:40