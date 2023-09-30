Bu sezon önüne geleni yıkıp geçen Fenerbahçe galibiyet serisinde Avrupa'da lider durumda.
Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde! Tüm devleri geride bıraktı
Sezona flaş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. Bu mücadelelerin tamamını kazanan sarı-lacivertli ekip Avrupa'da ve ligde gösterdiği performansla zirvede bulunuyor. Kanarya, dev kulüpleri istatistiklerde geride bırakmayı başardı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 30.09.2023- 06:40
Ligde 6'da 6, Konferans Ligi'nde ise 7'de 7 yaparak 13 maçını da kazanan sarı-lacivertli ekip Avrupa'nın büyük liglerinde bu unvana sahip tek takım oldu.