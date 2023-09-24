İsmail Kartal: Geçen seneden sonra...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, maç öncesi açıklamalarda bulundu

İŞTE O SÖZLER:

"Son oynadığımız maçta mücadele eden oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Geniş kadromuz olduğu için bazı oyuncuları dinlendirmiştik. Dinlenen oyuncularımızla daha iyi hazırlandık. Alanyaspor iyi bir takım. İyi transferler yaptılar. Bunları biliyoruz, analizlerimizi yaptık. İnşallah bugün de Fenerbahçe'ye yakışır bir mücadele ile 3 puan almak istiyoruz."

"Geçen seneden sonra farklı bir sisteme geçiş oldu. 11'de oynayan 8-9 tane yeni oyuncumuz var. Bu oyuncuların uyumu ve benim oyun sistemime adapte olmaları kolay değil. Bunlar orta ve uzun vadeli planlar. Ama maalesef ülkemizde böyle bir imkanımız olmadığı için en hızlı yapabildiğimiz kadar oyuncularımızı motive edip, çalıştırıyoruz. Oyuncularımız zaten bu karakterde ve kültürdeler. Bu yüzden çabuk adapte olduk."