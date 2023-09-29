Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında RAMS Başakşehir'i ağırladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal biletlerini kesti! F.Bahçe'de 6 ayrılık birden
Transfer döneminde birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'e bomba gibi bir giriş yaptı ve 6'da 6 ile liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertliler şampiyonluk hasretini bu sezon dindirmek isterken, 4 futbolcunun geleceğiyle ilgili durumları ise merak ediliyor. Ayrıca teknik direktör İsmail Kartal, 2 yıldızın biletini de kesti. İşte F.Bahçe'deki son gelişmeler ve tüm detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-0 kazandı ve liderlik koltuğuna oturdu.
F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri Alexander Djiku, Leonardo Duarte (k.k) ve Sebastian Szymanski (2) kaydetti.